Целых 2 дня Чемпионы льда страны, мира, Олимпийские призеры нынешние и бывшие срывали овации в ДС Мегаспорт. На чаше льда свой класс показывали: Аделия Петросян, Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Софья Акатьева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Причем юные фигуристы ничуть не уступали в классе и таланте своим более старшим и именитым партнерам по льду. Отдельно хочется отметить новые прекрасные программы Аделии Петросян и Софьи Акатьевой.