В рамках Московской недели моды бренд Alena Akhmadullina представил сюрреалистичное шоу «Мета‑сказка». Новая коллекция осень–зима 2025 стала квинтэссенцией 25‑летнего пути Дома и одновременно заявкой на новую эпоху.

Локацией показа стала Китайгородская стена — памятник средневековой фортификации и «непокорное сердце» Москвы из красного кирпича. Фактура пространства задала тон: соединение древнего и современного, реальности и фантазии.

В «Мета‑сказке» Алёна Ахмадуллина перечитывает привычные сюжеты на языке сегодняшней моды. Это вселенная, где фольклор и искусство встречаются с авангардом и технологическими приёмами, а вещи становятся визуальными метафорами. Впервые коллекция намеренно разложена на блоки — отдельные сцены с культовыми образами Дома.

Ключевые блоки:

• Царевны. Архитектурные силуэты и крупные жемчужные вышивки, которые не украшают поверх, а держат форму и создают «ландшафт» на платьях.

• Деним‑барельеф. Платья и комплекты из денима, собранные из настрочных полос, удерживающих объём; прямая отсылка к коллекции «Садко», показанной в новой графике.

• Женщины‑птицы. Образы сирин и других мифических птиц‑дев: перья читаются в графике, ритме строчек и движении тканей — не как декор, а как внутренняя пластика силуэта.

• Изразцы и стёжка. Мотивы старинной керамической росписи переведены в современные принты с глянцевым «эмалевым» эффектом и собраны в дутые формы.

• Ручные техники. Вязаные и «запечатанные» в прозрачные ткани орнаменты, кожаные «пайетки» крупного масштаба, кропотливая работа рук — без кутюрной вычурности, с акцентом на носибельность.

• Волна и огонь. Фирменная текстильная мозаика из тонких полос, выложенных по рисунку, и пламенеющие пластичные линии — диалог с кирпичной фактурой стены.

В показ включены и архивные выходы последних лет, позволяющие увидеть длительный путь бренда и заново прочитать его ключевые коды.

На подиуме вышли друзья Дома и героини красных дорожек: Елена Летучая, Виктория Шелягова, Анна Александрова, Светлана Бондарчук.

«Эта коллекция — моё путешествие вглубь собственной истории и одновременно взгляд в будущее. Это не подведение итогов, а новый этап», — говорит Алёна Ахмадуллина.

Фотограф: Гриша Галантный

О бренде

С начала 2000‑х Alena Akhmadullina формирует узнаваемый язык на стыке моды, искусства и русского фольклора. За 25 лет Дом стал одним из заметных проводников российской культурной эстетики на международной сцене, оставаясь верным ремеслу, носибельной форме и современному прочтению традиций.