Петербургский модный дизайнер Стас Лoпаткин посвятил коллекцию Tata великой балерине Тамаре Карсавиной, соединив в одном показе русский балет, восточное декоративное искусство и европейские швейные традиции. Цветочные мотивы отсылают к фарфоровым вазам, а вышитая птица становится символом сценического преображения и прямой цитатой к партии Жар‑птицы.

Принты горох и клетка в комбинации с анималистичными узорами напоминают театральные декорации, где каждый костюм — часть большой истории. Обувь O'SHADE закрывает образ, делая его применимым не только для сцены, но и для зрителя, который хочет привнести немного театральности в повседневную жизнь.​