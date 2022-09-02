Стиль, комфорт и практичность - могут ли эти факторы сочетаться, когда речь идет о детской одежде? Бренд детской одежды Bungly boo! представил концептуальную линейку продуманной верхней одежды на осень для детей. Трендовые новинки уже попадают в гардеробы юных любителей моды.

«Внутри нашей коллекции есть разные капсулы: яркие и базовые, которые подойдут для совершенно разных жизненных ситуаций. Мембранные брюки с уютной подкладкой из полибрушета, а сверху мембранная парка или парка с меховым воротником — идеальный вариант до первых заморозков. Шапки, снуды и шлемы, в состав которых входит натуральная шерсть, отлично сочетаются с цветами основной коллекции», — комментирует создатель бренда детской одежды Bungly boo! Надежда Громова.

Вся коллекция состоит из современных моделей, которые легко миксуются между собой. Они влюбляют в себя с первого взгляда и это вовсе не случайно: главные задачи бренда — создавать не просто продуманную одежду, но еще красивую и стильную, которая развивает у ребенка чувство прекрасного. Мамам нравится бренд детской одежды Bungly boo!, потому что все модели высокого качества и легко собираются в капсульный гардероб по стилю и цветам. Можно купить сразу все необходимое на сезон: от носочков до верхней одежды, включая аксессуары, чтобы сэкономить время на составлении детского гардероба.

Bungly boo! делится на три направления по возрасту: Bungly baby! — малыши до 1,5 лет; Bungly boo! — детишки от года до 9 лет; Bungly4teen! — подростки и взрослые ростом до 178 см.

Продуманная одежда — это качественные ткани, удобный крой и детали, создающие максимальный комфорт. Такие элементы, как двойной бегунок, растущие манжеты, молния-клапан сзади, светящиеся в темноте пуллеры, внутренние лямки стали фишками бренда. Благодаря им дети могут самостоятельно надевать и снимать одежду, пользоваться туалетом, а мамам удобнее собирать совсем маленьких детишек, которые еще не одеваются сами. Качественные ткани - тоже про “умный” гардероб: вещи не линяют, отлично переносят машинную стирку, не теряют цвет и форму. Даже гладить их не всегда обязательно, что значительно упрощает жизнь.

Комбинезоны — бессменный хит продаж. Это мультисезонный предмет детского гардероба, он подойдет и мальчикам, и девочкам. Разные модели имеют разную полноту, можно выбрать подходящий вариант для ребенка любой комплекции. У комбинезона есть несколько модификаций: с капюшоном, с клапаном, с карманами, причем капюшон может отстегиваться или быть втачным. Все сделано для универсальности и удобства, а также, чтобы ребенок смог быстро и самостоятельно одеться. В новом сезоне бренд предлагает интересные модели разных расцветок из утепленного футера с начесом. Осень — не время для скуки: яркая палитра цветов напомнит о том, что лето закончилось совсем недавно.

Среди новинок в верхней одежде есть три модели: мембранная парка, парка демисезонная с меховым воротником, а также куртка-оверсайз — все они представлены в различных цветах. Парка с меховым воротником — для любителей особого комфорта: мягкий воротник, нежная велюровая подкладка и бархатистая ткань верха. Куртки-оверсайз универсальны по силуэту и крою, подойдут как мальчикам, так и девочкам. Самая теплая модель коллекции актуальная до первых заморозков - мембранная парка.

Верхняя одежда шьется из современного высокотехнологичного материала софтшелл. Комбинезоны, куртки и штаны из этой трехслойной ткани легкие и устойчивы к действию влаги, ветра и низких температур. Одежду из софтшелла можно надевать ранней осенью прямо поверх леггинсов и футболки, а ближе к зиме и первым заморозкам - с утепленным комбинезоном или термобельем и флисом.

Создатели бренда позаботились о том, чтобы экономить время мам, и даже создали готовые комплекты на любую погоду. Осень уже на пороге, а с брендом детской одежды Bungly boo! не страшны ни дождь, ни холода, ведь качественная и удобная одежда позволит радоваться любому времени года!