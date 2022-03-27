24 марта 2022 г. Дом мужской моды HENDERSON приглашает своих Покупателей за новинками весенне-летней коллекции. Бренд продолжает развиваться в сегменте «доступный люкс» (affordable luxury) и предлагает одежду, обувь и аксессуары для создания функционального гардероба, который максимально соответствует ритму жизни современного мужчины.

Свобода сочетаний - лейтмотив новой коллекции HENDERSON. Дизайнеры Бренда разрабатывали ее таким образом, чтобы мужчины могли комбинировать изделия разных стилей между собой – носить костюмы с кедами, а пиджаки с шортами. По данной ссылке можно ознакомиться с новым каталогом HENDERSON сезона ВЕСНА-ЛЕТО 2022 «Новый мир и гардероб современного мужчины».

Следуя мировым тенденциям и ритму жизни современного мужчины, HENDERSON представил коллекцию в нескольких стилистических направлениях: Formal (классический стиль), Smart Casual (элегантный стиль), Casual (повседневный стиль), Active & Home wear (спортивный стиль и домашняя одежда). В ассортимент Бренда также включены линия мужской парфюмерии HENDERSON POUR HOMME и линия косметики HENDERSON Smart Care. Они производятся в столице мировой парфюмерии и косметики – французском Провансе.

Formal – линия деловых костюмов из тканей ведущих итальянских мануфактур (REDA, Vitale Barberis Canonico, Drago и др.) с использованием грязе- и водоотталкивающей обработки. Среди главных новинок коллекции – двубортный костюм из шерсти мериноса с добавлением волокон эвкалипта от итальянской фабрики REDA.

Мужчинам, которые постоянно находятся в движении и даже от строгого дресс-кода ждут комфорта, дизайнеры Бренда предлагают костюмы из растяжимых тканей: 4 Way Stretch (ткань тянется в четыре стороны) и Wool Stretch (100% шерсть от итальянской фабрики Vitale Barberis Canonico, особая эластичность которой достигается за счет специального кручения нити).

Направления Smart Casual и Casual представлены легкими пиджаками, дутыми жилетами, спортивными костюмами, трикотажем, денимом – всем тем, что впишется в элегантный и повседневный мужской гардероб. Среди ярких новинок – плащ-дождевик, который можно носить за плечами, как рюкзак, а также рубашка-куртка, альтернатива ветровке в теплое время года.

Линия Active & Home wear продолжает свое развитие с учетом изменившихся предпочтений современных мужчин. Многие Покупатели Бренда перешли на гибридный график работы и стали проводить больше времени дома, а также на свежем воздухе за городом. Эта тенденция раскрыта в коллекции через широкий ассортимент домашней и спортивной одежды и обуви, включая кеды и кроссовки.

Вот уже почти 30 лет классические рубашки – визитная карточка Дома моды HENDERSON. В новом сезоне Клиентов Бренда ждут полюбившиеся бестселлеры: Non Iron (практически не требуют утюжки), Stretch (эластичная ткань не сковывает движений). Стоит отметить, что Компания HENDERSON первой на российском рынке предложила хлопковые рубашки из материала Non Iron + Stretch, которые обеспечивают максимальный комфорт и элегантность, а поэтому пользуются особой популярностью у Покупателей Бренда.

Впервые в своей коллекции HENDERSON предлагает трикотажные рубашки из ткани Albini 4FLEX (Италия), которые тянутся в четыре стороны, а также рубашку из шерсти мериноса с волокнами эвкалипта из ткани REDA Active (Италия). Эти модели хорошо дополняют как классические костюмы, так и образы в стиле Smart Casual.

Новая весенняя коллекция уже поступила в салоны HENDERSON и интернет-магазин HENDERSON.RU и регулярно будет дополняться моделями летнего ассортимента. Ознакомиться с новинками можно в интернет-магазине HENDERSON.RU.

Помимо готовой коллекции, Дом моды HENDERSON продолжает развивать сервис индивидуального пошива одежды HENDERSON Su Misura. Сегодня услуга доступна в 20 флагманских салонах в 14 городах России. Новое предложение – свадебная линия костюмов – образы для жениха и гостей. Портные-стилисты готовы создать костюм по индивидуальным меркам для свадьбы любой тематики: классической, загородной, в морском стиле.

Контактная информация:

e-mail:pr@henderson.ru

тел.: +7 (495) 7-999-300

О Доме моды HENDERSON:

Дом моды HENDERSON является крупнейшим федеральным ритейлером мужской моды в России и на протяжении почти 30 лет предлагает мужчинам элегантную и стильную коллекцию для работы и отдыха в сегменте affordable luxury («доступный люкс»). Во всех салонах HENDERSON представлена готовая коллекция мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюма и косметики. Бренд также предоставляет услугу индивидуального пошива HENDERSON Su Misura. С 2010 года HENDERSON в качестве модного партнера создает парадную экипировку для Федерации хоккея России и национальной сборной по хоккею.