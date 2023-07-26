Шоурум ERD открывает сезон интенсивов! Представляем программу нашего традиционного Fashion Intensive ERD #11 «Русский культурный код. Перспективы», который состоится 10-11 августа. Вас ждет много нового в нашей деловой программе!



Программа Fashion Intensive ERD #11:

10 августа

11.00 Экскурсия по Всероссийскому музею декоративного искусства в Москве.

14.30 Семинар «Зачем предпринимателю культурный код»

16.30 Круглый стол «Воспроизводство интеллектуальной стоимости и создание премиального продукта»

18:00 Деловая игра» Как научиться создавать аутентичный дизайн и быть востребованным дизайнером?»

11 августа

12:30 Лекция «Старинные промыслы, народные традиции и древние производственные технологии в современном дизайне»

13:30 Конференция «Разворот на Восток: изменения в основах культурной политики России в 2023 году, тенденция на ребрендинг и русский нейминг»

15:00 Круглый стол «Русский код и устойчивая мода»

17:00 Лекция «Как современные технологии позволяют создавать аутентичный дизайн»

18:30 Показ фильма «Слава и одиночество», 2018, Реж. Руслан Трещёв.

Поп Ап дизайнерской одежды от шоурума ERD



Участие в мероприятии бесплатное! Необходима предварительная регистрация на сайте ERD: showroomerd.com/activnosti



Место проведения: Showroom ERD

Москва, Малая Семеновская 3А, стр. 1 (м. Электрозаводская)