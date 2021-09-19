Вечерний Нью-Йорк. Легендарный Театральный район. “I miss those City Lights, those sparkling City Lights...” — культовую песню Лайзы Минелли исполняет музыкант и композитор Руфус Уэйнрайт на фоне мерцающих городских огней. И на непривычно безлюдной 45-й улице, среди неоновых вывесок появляется супермодель Шалом Харлоу в черных прямых брюках, шелковой блузе с глубоким вырезом и в распахнутом кремовом пальто. Так открылся digital-показ американского дизайнера Майкла Корса, посвященный знаменательному событию — 40-летию бренда и его истории.

Эффектный выход моделей задал основную тему коллекции — симбиоз утонченности и комфорта в ритме большого города. Источник вдохновения Корса — американская мода. Однако ему близка и европейская классика, идеями которой он проникся во время своей работы в Céline с 1997 года. “Лучшие вещи – те, которые совмещают роскошь и практичность” — однажды заметил он, и эта идея помогла вывести Céline на новый уровень, сохранив философию бренда. Вклад Майкла Корса в историю этого французского Дома значителен: он добавил к образам в традиционном парижском шике фирменный почерк легкой и гламурной спортивной одежды. Сосредоточившись на развитии собственной компании, Корс покинул Céline в 2004 году, но вклад его семилетней работы будет жить и в следующих коллекциях.

Пандемия разделила мир на “до” и “после” — и в вечерних образах и элегантных костюмах Корса прослеживается явная ностальгия по роскоши и свободе доковидного времени: строгое платье прямого силуэта и классическое пальто в орнаменте “pied-de-poule”, монокомплекты с анималистичном принтом, эффектные монохромные образы, деловые костюмы и платье-смокинг — вариации на тему мужского стиля, бежевый кожаный тренч с широким поясом, замшевые платья с чувственными разрезами чуть выше талии или с акцентом на ней в черном и бледно-коричневом цветах, длинный тренч, усыпанный пайетками и летящие платья в духе старого Голливуда.

Драматизм сочетается с эстетикой традиционной городской моды: в линии представлены oversize-пуховик, платье-футляр, свитера кофейных оттенков и лаконичные комплекты в спокойных дымчато-серых тонах. Визитная карточка бренда — качественные, дорогие материалы: кашемир, кожа, мех, аксессуары с тиснением под аллигатора; пайетки, перья и оттенки золотистого и металлика добавляют образам театральности.

Лейтмотивом коллекции служит 40-летняя история бренда. Новая линия — своеобразная аллюзия на показы Корса 90-х годов. Так, например, Белла Хадид демонстрирует кожаный плащ и платье-мини в алом цвете — отсылка к показу дизайнера 1991 года. Яркие образы отсылают к архивам, но сохраняют актуальность, в очередной раз подтверждая слова самого дизайнера: “Остромодности я всегда предпочту женственность”.

Бродвейские мотивы, как и собственно локация, были выбраны не случайно: модели дефилируют по легендарному району Манхэттена, где собраны знаменитые бродвейские театры, кинотеатры и другие заведения. В представленной капсуле — дань уважения театральному искусству Бродвея, переживающему из-за карантина не лучшие времена. Даже сами модели, среди которых в этот вечер были замечены Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен и Кэролайн Мерфи — слушали Уэйнрайта, отстранившись друг от друга в полупустом зале.

“Сейчас можно заявиться на вечеринку прямо из офиса, и я считаю, что это одно из главных достижений феминизма” — в этой цитате дизайнера снова единство противоположностей: на показе неброский smoky eyes, нюдовый маникюр и сдержанные низкие прически гармонируют с блестящими вечерними нарядами и дорогими аксессуарами — еще одним козырем Michael Kors. Мы видим аккуратные сумочки в тон основному образу, небольшие “egg bag” с тиснением под кожу крокодила, миниатюрные сумки из лакированной кожи и клатчи с меховой отделкой. Дополняет “american look”, конечно же, обувь на каблуке: кожаные туфли, замшевые сапоги и изящные босоножки цвета золота и металлика.

Финальный аккорд показа — демонстрация длинных вечерних платьев сияющих оттенков: золотистое, жемчужно-серое и мерцающее черное, с накинутыми на плечи пальто и подкладом из блестящей ткани в той же цветовой гамме. Под аплодисменты, выход дизайнера в черных очках и традиционном черном костюме, заканчивается джазовая композиция, но не заканчивается история бренда, чьи коллекции запечатлены в “золотых скрижалях” американской моды.

Этот вечер — убедительное свидетельство живой многогранной истории Michael Kors, подарившей женщинам возможность выглядеть в любой ситуации изысканно и современно, даже в эпоху локдауна. Пандемия не может противостоять искусству, не может противостоять стилю, а значит, неважно где — в оживленных залах или на пустынных улицах — шоу будет продолжаться!