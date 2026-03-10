Национальная премия событийной индустрии «Событие года» объявила шорт‑лист сезона 2026: в финал вышел 161 проект в 38 номинациях — от культурных фестивалей до масштабных технологичных шоу.

Новые герои event‑индустрии

В шорт‑лист вошли 161 проект, представленных в 38 номинациях, среди которых — яркие социальные, культурные, образовательные и high‑tech события. В числе фаворитов «День Матери» от Дзена («Благотворительное событие года»), Слет Всемирного фестиваля молодежи от MAKE Event Agency («Образовательно‑просветительское событие года»), Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS от Dreamlaser («Фестиваль года») и мультимедийный концерт «Симфония инноваций» от GTO Group, заявленный сразу в нескольких категориях.

Лидерами по числу проектов, попавших в шорт‑лист, стали VK (7 событий), GTO Group (5), а также Дзен, N:OW agency, Redday и TeamForDream (по 4 проекта). По три проекта представили MAKE Event Agency, Dreamlaser, SILA SVETA, LARNILANE и Сибур — именно эти команды формируют визуальный и эмоциональный код современной событийной сцены России.

Что дальше

Следующий этап — очная защита проектов перед профессиональным жюри. В его состав входят представители клиентских компаний, отраслевых ассоциаций и главные редакторы ведущих медиа, что гарантирует многогранный взгляд на каждое событие. Церемония награждения победителей премии «Событие года 2026» пройдет 28 марта в формате гала‑вечера в Доме Союзов — одном из самых статусных отечественных пространств для светских и культурных событий.

«Для нас важны не количество, а качество и влияние событий, — говорит продюсер премии “Событие года” Юлия Жоля. — Шорт‑лист финалистов 2026 года — это новые трендсеттеры отрасли, проекты, которые задают тон в развитии событийной индустрии, впечатляют масштабом и продакшном и при этом формируют ценности и контекст. Включение проекта в шорт‑лист уже означает, что он стал частью профессионального разговора и достоин внимательного рассмотрения жюри. В одной только номинации “Патриотический проект года” было подано 22 сильнейших события — выбрать лучших было по‑настоящему непросто».

Почему это важно

Премия «Событие года» в этом году проводится уже в четырнадцатый раз и давно стала ориентиром для российского event‑рынка, отмечая самые яркие, инновационные и значимые проекты года. Она охватывает весь спектр форматов — от социокультурных и деловых мероприятий до фестивалей, культурных и спортивных событий, фиксируя ключевые тренды и смену оптики отрасли. Проекты, попавшие в шорт‑лист, экспертное жюри признало наиболее заметными и влиятельными для 2025 года, а значит, именно они определяют, каким будет лицо индустрии завтра.

Справка

НАОМ — некоммерческая организация, созданная в 2008 году для развития российского рынка организации деловых и праздничных мероприятий, защиты интересов событийной индустрии и формирования единых стандартов ведения бизнеса. Ассоциация объединяет более 180 агентств и компаний, специализирующихся на общественных, городских и корпоративных событиях, фестивалях, а также поставщиках профильных услуг.

Премия «Событие года» — светское социокультурное событие, учрежденное НАОМ и проводимое с 2012 года. Ее миссия — поддерживать профессионалов event‑рынка, стимулировать инновации и закреплять стандарты высокого качества в сфере организации мероприятий, одновременно открывая новые имена и формируя запрос зрителя на осмысленные и запоминающиеся события.