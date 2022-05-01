илия Исмагилова - стилист с десятилетнем стажем, основательница школы стилистов рассказала о том как быть в тренде в 2022 году, какой нужно иметь обязательный гардероб для девушек в летнем сезоне и как подчеркнуть свою индивидуальность.

"Самое лучшее время для обновления летнего гардероба - март и апрель. Именно тогда в магазинах появляются летние коллекции, которые придумывали и отшивали всю зиму дизайнеры модных домов. Для любителей умного шопинга - это время распродаж, которые проходят 2 раза в год. Так, с декабря по январь включительно проходит распродажа коллекций уходящего года и если подойти к вопросу грамотно, то можно с экономией денег обновить свой весенне-летний гардероб хорошей базой. Летом в июле можно наблюдать такую же картину. Но тут нужно понимать, что мы открываем для себя летний сезон: или заранее готовимся, или же по факту", - рассказала эксперт. Также она посоветовала - не пропускать распродажи, но и не забывать добавлять акценты из новых коллекций.

Говоря о трендовых цветах в летнем образе 2022 года, Лилия рассказала, что: первое - это натуральность тканей, а второе - яркость цветов. "Я считаю, что лето вообще невозможно представить без образов из натуральных тканей. Сейчас люди начали больше уделять внимание на качество тканей и пошива, а также всё чаще задумываться на тему грамотного гардероба. Поэтому спрос рождает предложение: тренд этого лета - стильные костюмы, бермуды, платья, блузки из льна, шелка и хлопка. Цвета при этом самые яркие: небесно-голубой, синий, насыщенно зелёный, ярко-розовый и оранжевый, благородный оттенок фуксии. Ни в коем случае не забываем про самые базовые спокойные цвета: белый, чёрный, бежевый. Стильный гардероб, состоящий из спокойных сдержанных оттенков, всегда можно эффектно дополнить яркими трендами, за счёт цвета", - подчеркнула она.

Сейчас современный человек, который ведёт активный образ жизни всегда будет стараться иметь капсульный гардероб, где всё между собой сочетается. "Это идеальный базовый гардероб без слов говорит о характере, стиле, образе жизни своего хозяина. В гардеробе весна/лето-22 должны появиться элементы и образы из льна. Например, это льняной костюм с рубашкой и брюками палаццо с высокой посадкой нежно-розового или чёрного цвета. Такой расслабленный образ будет смотреться шикарно в городские будни с белыми кедами или мюлями. Дополнить образ можно кожаным ремнём и сумкой шоппер. Также не забываем про более классические варианты костюмов из льна в самых нейтральных спокойных оттенках! Шорты-бермуды - необходимость стильного гардероба. Удлиненные шорты очень уместно смотрятся даже в деловых образах с жакетом. Они могут быть из денима или костюмной ткани, с высокой посадкой на талии, надеваем на белую футболку жакет, также дополняем нужными аксессуарами и получаем шикарный трендовый образ. Блузка из льна с объёмными рукавами, льняная рубашка мужского кроя, или же блузка с отложным воротником - то, что должно быть в гардеробе 2022. Их сочетаем с джинсами, бермудами, брюками палаццо", - рассказала стилист.

Ярким трендом нового сезона являются акценты на самых базовых образах. "Например, перья! Костюмы из шёлка или хлопка/льна, где рукава украшены перьями - очень актуально среди модниц! Ещё один тренд - асимметрия, - продолжает Лилия. - Ассиметричные юбки карандаш или же юбки и платья с глубоким разрезом. Альтернативой могут стать джинсы. Здесь сдают позиции широкие джинсовые брюки уступая место прямым более узким моделям и моделям Mom fit. Не забудем, про костюмы с жакетом и брюками палаццо из плотного атласа или шелка в самых ярких расцветках или наоборот, в золотистом или сером. Платья самых сдержанных фасонов А силуэта, они могут быть из хлопка или льна с открытой спинкой миди длины, или же платье с объёмными рюшами, чтобы и создавать образы в стиле бохо с казаками".

По словам специалиста в обуви доминируют классические мокасины, кеды самые базовые кожаные, не на объёмной платформе, мюли с открытой пяткой и закрытым мысом (ярко-розовые, белые, с анималистичным принтом). Туфли и босоножки (также в самых ярких цветах, с акцентами как: бант, цвет, стразы, необычный каблук).

Аксессуары, подчеркивающие образ - очки в геометрической оправе, прямоугольные, чёрные или в светлой оправе. "Небольшие круглые, а аккуратные и классические. Все модели смотрятся стильно в сдержанных образах из натуральных тканей, - уверена Лилия. Сумки если небольшие, то правильных форм, это: квадратные, жесткие формы в стиле Burberry, Balmain, Gucci. Также сумка шоппер (Burberry, dior, Jil sande, saint Laurent) Ремень с золотистой активной пряжкой - в тренде не только широкие классические, как мы привыкли, но и ремни узкие 3 см".

Резюмируя свои рекомендации Лилия отметила, что в новом сезоне мода очень лояльна к нам. У каждого есть возможность подчеркнуть свою индивидуальность с помощью трендов, главный из которых - свобода. Например, очень актуальна благородная миди длина и дерзкая мини. Оверсайз для тех, кто ведёт расслабленный или активный образ ж