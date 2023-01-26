Компания MIR CASHMERE выпустила премиальную линию - бренд ORGANIC. Это высококачественные изделия из 100% кашемира. Бренд с легкостью заменит европейские бренды, такие как: Brunello Cucinelli и Loro Piana по стилю, фасону и непревзойденному качеству. В ORGANIC используются только натуральные (неокрашенные) цвета или цвета с щадящим окрашиванием. За счет этого пряжа остается максимально нежной и органической.

Бренд делает акцент на пастельных тонах: бежевый, топленое молоко, кофейный. Созданное из органической пряжи, продуманное до мелочей, совершенное до последней детали изделие - это подлинное отражение Вашей индивидуальности, Вашего уточненного вкуса.

Коллекция будет представлена впервые весной этого года в люксовых бутиках по всей России. А в феврале оптовые клиенты смогут написать предзаказ на коллекцию Осень/зима 2023/24.