На нее обратила внимание сама Коко Роша!

Полина Пушкарёва, которая в данный момент живет в Америке, решила расширить кругозор своих интересов. Помимо того, что она снимается в кино с голливудскими звездами, ведет свой блог в инстаграме и управляет масштабным инвестиционным проектом Money`тизация, Полина дебютировала на международном модельном рынке.

Пушкарёва прошла несколько тренингов, семинаров и мастер-классов, получив колоссальный опыт, в известном на весь мир «Лагере моделей» (Coco Rocha Model Camp), основательницей которого является «Королева Позирования» Коко Роша. Знаменитость сразу же отметила огромный потенциал Полины и ее превосходные внешние данные, харизму и умение себя правильно преподнести. По итогам обучения Коко Роша посоветовала Пушкарёвой заключить контракт с одним из крупнейших модельных агентств и благодаря своим связям помогла снять портфолио у лучших профессионалов Нью-Йорка.

«Это были насыщенные несколько дней, – рассказала Пушкарёва. – В лагере нас учили позировать, красиво ходить по подиуму, делились с нами секретами самопрезентации. Мне эти навыки были необходимы, поскольку я часто бываю на красных ковровых дорожках мировых фестивалей в качестве гостьи, у меня много съемок в кино и для глянцевых журналов. Но в процессе я так втянулась, что решила – а почему бы не попробовать себя и в качестве профессиональной модели? Тем более, что Коко выделила меня среди сотен других девчонок из разных стран. Мне безумно приятно, что российские девушки буквально рвут в клочья мировую индустрию. Я вижу, как наши соотечественницы снимаются в голливудских фильмах, покоряют международные подиумы. Нас выделяют, нас приглашают в лучшие проекты, нами восхищаются знаменитости. И теперь я тоже готова ворваться в модную индустрию, не забывая про кино».

В настоящее время Полина Пушкарёва снимается сразу в 4-х кинопроектах вместе с известными артистами. Также она выступает соавтором и продюсером еще одной картины, съемки которой пройдут этим летом в столице Англии. Главную роль в фильме исполнит голливудская звезда. Полина Пушкарёва буквально за несколько месяцев покорила Нью-Йорк, с успехом прошла ряд кастингов в кино и теперь активно строит свою международную карьеру.