Игривое настроение и безграничная женственность в соблазнительной коллекции нижнего белья.

Бренд Hunkemöller представляет новую коллаборацию с немецкой топ- моделью Ребеккой Мир, состоящую из эффектных и универсальных комплектов нижнего белья, которые помогут раскрыть свое «Я» каждой.

Для своей второй коллекции Ребекка вместе с командой дизайнеров Hunkemöller создала нижнее белье, которое позволяет каждой женщине быть уверенной в своей красоте.

“Действительно сбылась моя мечта. Я создала коллекцию в стилистике, которая искренне мне близка. Я влюбилась как в новые комплекты в оттенке ночного неба, так и в красивые кружевные боди, которые идеально впишутся в любой образ. Съемка на Ибице была потрясающей. Конечно, я немного нервничала, потому что только стала мамой, но я так довольна результатом, что не могу не гордиться собой”- рассказывает Ребекка.

Коллекция включает в себя три роскошных и будуарных боди, которые можно носить в любое время дня: с длинными рукавами и эксклюзивным кружевом для создания эффекта «второй кожи», с облегающим вырезом в форме сердца и максимально прозрачное в сексуальном розовом цвете.

Коллекция будет доступна с конца сентября в расширенной размерной сетке от 70A до 90 Gи от XS до XL.