Московская неделя моды возвращается в «Зарядье» с шестидневным марафоном показов, городских премьер и громких имён — от легенд индустрии до дерзких дебютантов.

С 14 по 19 марта 2026 года столица живет в режиме нон-стоп: несколько залов работают параллельно, к основной площадке присоединяются исторические отели и частные дома моды, а в расписании органично соседствуют ведущие вузы, независимые бренды и кутюрные проекты. Для удобства гостей мы собрали ключевые показы по дням.

14 марта, суббота

Старт недели — за сильным образовательным блоком и первыми громкими премьерами. В программу входят:

Universal University x Британская высшая школа дизайна — академический дебют в Зале 1 в 14:00.

Fashion Factory School — практический взгляд на моду нового поколения (Зал 3, 14:30).

Индустриальный показ Braining Group — фокус на производстве и технологиях (Зал 2, 15:00).

Madame & Mister Sibarita (Испания) — средиземноморское видение вечерней моды (Зал 1, 15:30).

Проект «Неделя высокой моды в спорте» — спортшик на подиуме (Зал 3, 16:00).

Биг Бруч (Екатеринбург), Solangel, 404 Not Found, Masterpeace — блок независимых брендов с 16:30 до 18:00 в залах 1–3. [1]

Отдельный показ Lala Talyshkhanova в «Метрополе», зал «Брюсов», 18:00.

Вечер открывает Саша Барбаков (19:00, Зал 3), финальный акцент — Alena Akhmadullina в Зале 1 в 20:00.

15 марта, воскресенье

Воскресенье отдано молодым, детским проектам и авторской классике.

Московский художественно-промышленный институт и школа Сергея Сысоева при Университете им. Косыгина открывают день академическими коллекциями (с 14:00, Залы 1–2).

Детский коллективный показ «Привет, Мишка», Happy Baby и La Petite Lucie задают семейный тон (Зал 3, 15:00).

Toomatch, Xuaujin (Китай), The Vow, Edder — серия моно‑брендовых показов с 15:30 до 17:00.

Параллельно в ВЭБ Центре проходят финалы конкурса «Мост в будущее» — витрина новых модных талантов (17:00).

Вечернее расписание: XakaMa, Unke (Тверь), MME, Bitte_Ruhe, Stas Lopatkin, Sovushkas Bag и Ianis Chamalidy — марафон ярких авторских историй до 21:00.

16–17 марта: понедельник и вторник

Будни недели моды уходят в глубину индустрии: сильный блок региональных брендов, универов и камерных форматов.

16 марта: Koss, Eulalique, Inniki x Eyge.co (Якутск), HSE Art and Design School, Elisabetta, Kuchugova и другие резиденты — с 14:30 до позднего вечера на основной площадке.

Специальные выездные показы: Kristina Tops x Aleksandrova Moda в пространстве «Орбита» и Viva Vox в Vesper Tverskaya.

17 марта: блок учебных заведений (МГИК, Национальный институт дизайна), за которым следуют Brand Brama, Emre Erdemoglu (Турция), Sariné Saakian, Atelier Duo, Tatiana Kotova, Oleg Levitskiy, Maison Suzanna Bars.

Кульминация вечера — показ Ruban в Noôdome на Романовом переулке и поздние показы House of Leo, Sol Selivanova Olga и Za_Za.

18–19 марта: финальные дни

Финальные дни концентрируют самые громкие имена и отраслевые проекты Москвы.

18 марта: Metrics Branding and Design Academy, Новосибирский технологический институт, Miditi, Zoteme и Shakirova Brand продолжают образовательную линию.

Вечером — Soroka On Course, Kanzler, Galina Podzolko, Julia Dalakian, KIRI и Yana Besfamilnaya, а также выездной показ Crow Fox в пространстве «Мосты-холл».

19 марта: в фокусе Институт искусств РГУ им. Косыгина, B&D Institute of Business and Design и индустриальные проекты Two Joy, Красная машина, Surovaya, Leffers, Atelier Argear.

Ключевые акценты финала — городской проект «Сделано в Москве», авторские показы Sergey Sysoev, Arkhipova.Moscow в «Есенин-центре» и завершение недели моды шоу Igor Gulyaev.

Скачать подробное расписание здесь