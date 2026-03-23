С 25 по 29 марта Ивент-холл «Даниловский» у Даниловского монастыря в Москве превратится в пространство живого творчества и погружения в корни родной культуры: здесь пройдёт XI выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль» — событие, которое точно стоит включить в семейный весенний маршрут. Проект объединит более 240 участников из 35 регионов России, а также мастеров из Беларуси и Узбекистана: от авторской керамики и ювелирных украшений до дизайнерской и этнической одежды и аксессуаров.

Гостей ждет насыщенная концертная программа и интерактив. Уже в день открытия, 25 марта, «править балом» будут гусли: дуэт Александра и Светланы Субботиных представит программу «Родники России», а затем состоится интерактивный концерт и мастер-класс от композитора и гусляра Кирилла Богомилова, автора музыки к фильмам «Последний богатырь» и «Холоп». Современную грань фольклора покажет EDM-проект «Аленушка», который переосмысляет русские песни в формате «сказочной электроники» — в ритмах современной танцевальной музыки.

28 марта у гостей будет шанс почувствовать себя в центре народных гуляний. Клуб народного творчества «Плетень» вовлечёт публику в традиционные игры, частушки, танцы и хороводы, а Башкирский культурный центр «Ак тирмэ» познакомит с башкирскими танцами, музыкой, костюмами и национальными веселыми ритуалами. В финальный день, 29 марта, программу выставки завершат яркие музыкально-танцевальные номера: на сцену выйдут певица Натали Лири, Студия танца Аллы Духовой «TODES» (г. Щёлково) и хореографический ансамбль «Мультиденс», объединяющий классический, народно-сценический танец, джаз-модерн, степ и хип-хоп.

Отдельный блок программы посвящён моде и современному прочтению традиций. 25 марта будет показ коллекции Светланы Оспищевой «Белые пряхи» — сценические образы, вдохновлённые старинным женским ремеслом, трансформируют традиционный костюм и головные уборы в актуальные силуэты. Дизайнер также представит перформанс «Чувства», где грубые фактуры и лёгкие драпировки, металл и вышивка соединяются в одном эмоциональном повествовании.​

28 марта ценителей моды ждёт сразу несколько событий. Анна Чуркова покажет коллекцию «Россия — Родина моя», посвящённую 80-летию Победы, где молодёжный стиль сочетается с каноничной русской эстетикой и вручную вышитыми патриотическими акцентами. В этот же день можно увидеть коллекцию легендарной Татьяны Смирновой, старейшего действующего дизайнера России (94 года), родоначальницы текстильной бижутерии и мастера лоскутного шитья, чьи модели востребованы по всему миру.​

Отдельный акцент «РусАртСтиль» делает на вовлечении гостей в творчество: в течение всех пяти дней будут работать авторские мастер-классы — от флюид-арта и «пасхального декора» до создания брошек, куколок и необычных аксессуаров. В программе также заявлены лекции и творческие встречи, включая круглый стол «Авторское право и развитие креативных индустрий. Вопросы законодательства и внедрение новых технологий» 27 марта, посвящённый защите объектов народного творчества и промыслов в цифровую эпоху.