В современном мире любое мероприятие не обходится без фей красоты. Речь идет о визажистах-стилистах.

Дженнифер Роос, визажист с международной квалификацией, признаётся, что не раз задумывалась об отсутствии должного внимания профессии. Вся та магия, что происходит, например во время подготовки моделей на показах, или на сборах невесты как правило остается за кадром. Необходимо изменить эту ситуацию.

Именно поэтому начнём знакомство с визажистами и стилистами по прическам.

Сенецкая Влада, визажист, стилист по причёскам. Имеет 7-и летний опыт в индустрии красоты. Проходила обучение у визажистов Международного уровня, по декоративной косметике Эрика Индикова, а так же Андрея Шилкова, всемирно известного как звездный визажист.

Имеет несколько дипломов и сертификатов различных Санкт-Петербургских школ.

Так же Влада, проводит авторские курсы “ Сама себе визажист”.

Визажист команды Недели Высокой моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве, Day в Санкт-Петербурге.

Сотрудничает с международной компанией " Я Модель " в Санкт-Петербурге. С модельными школами, Fashion показами, конкурсами красоты, дизайнерами, фотографами, а так же есть опыт сотрудничества с журналом GENERATION

Ирина Губжева, практикующий и действующий визажист.

Владелицей собственной студии красоты, куда девочки приходят за своим преображением.

Резидентом beauty-пространства Эми.

Создала свой онлайн курс «Сам себе визажист», который пользуется спросом.

Обожает создавать макияжи, поэтому есть и офлайн курс «Сам себе визажист», про техники макияжа, и про косметику на каждый день.

"Я обожаю создавать макияжи! Это была моя мечта детства, и вот, 2 года назад я её осуществила- делаю девочек ещё более яркими, красивыми и шикарными с помощью макияжа! Я практик, так как начинала с различных марафонов, и удачно их проходила с победами!" - говорит сама Ирина.

После прошла профессиональное обучение, и теперь каждый день нарабатывает свой опыт !

Светлана Шитова.

Мама 5 детей. В сфере красоты 5 лет.

По образованию финансист, 17 лет стажа в налоговых органах и 6 лет в оценочной деятельности (судебная экспертиза, оценка имущества).

Никогда не думала о карьере в бьюти-индустрии.

Однажды, посетив мастер-класс по уходу за кожей и макияжу, поняла, что нужно срочно заняться собой.

"Моя кожа к 32-м годам была в ужасном состоянии. Так началась новая страничка в моей жизни. Я привела лицо в порядок, избавилась от постоянно вылезающих прыщей, попутно ушли некоторые мимические морщины, обучилась макияжу. Первым выходом в свет в качестве визажиста были соревнования старшей дочери по воздушной гимнастике, где я помогала создавать образы девочкам."

Далее работала на проектах «Голос Питера», «Миссис Калининский район», «Я модель».

У Ирины почти не бывает одноразовых клиентов. Получает огромное удовольствие от преображения красавиц, а они говорят, что макияж Ирины обладает терапевтическим эффектом.

На сегодняшний день Ирина сотрудничает с центром Социальной защиты Калининского района. Проводит обучающие занятия для подростков и пожилых людей по уходу за кожей и макияжу. Так же проводит обучающие занятия в школах для старшеклассниц.

Ольга Сидунова.

"Меня зовут Оля и мне 20 лет. я начала увлекаться макияжем в 14 лет, сначала красилась сама, потом начала красить подружек. В 17 лет поступила в медицинский вуз, но чувствовала там себя не в своей тарелке и в итоге решила отчисляться. Долго не могла забрать документы, бывший жених и мама были против, чтобы я покидала медицину.

Как только мне исполнилось 18 я забрала документы и поступила в колледж на стилиста-визажиста. И теперь я здесь. Чувствую себя на своём месте и знаю, что я мастер своего дела! Искренне люблю свою работу, мне нравится видеть преображение людей, нравится видеть их горящие глаза и слышать слова благодарности. В будущем я хотела бы стать известным мастером, начать обучать и открыть свой салон красоты.

А еще у меня есть мечта: провести в школе, которую я закончила, лекцию для девочек о красоте, уходе за собой и макияже."

Ксения Малышева

Карьера Ксении началась с 2014 года.

Случайно подписавшись на группу ВКонтакте с мастер классами по плетению кос, возникло желание научиться их плести.

Купила манекен голову, практика, и стало получаться.

Знакомые посоветовали создать страничку ВКонтакте с работами и начать добавлять девушек в друзья. Так стали появляться первые клиенты и просить свадебные и вечерние причёски, но не косы.

Далее обучение причёскам по видеоурокам и приёмы на дому.

Потом прошла профессиональный базовый курс.

"Затем я заметила, что без макияжа образ не выглядит законченным и поэтому выучилась ещё и на визажиста. Работала с клиентами в своей студии, также поработала в салоне красоты, преподавала в школе парикмахеров курсы по причёскам, провожу индивидуальные занятия макияж для себя. Проходила много мастер классов как очно, так и онлайн. Участвовала в конкурсах, у себя в городе и в Минске, занимала призовые места.

Я люблю общаться с разными интересными людьми и узнавать новое.

Недавно переехала в спб. Мечтаю быть супер востребованным мастером и рада работать в крутой творческой команде единомышленников.

Это только первая часть статьи о великолепных мастерах, горячо любящих своё дело. А ведь это обычные люди, и главное их отличие - это непоколебимая вера в себя и в то что они делают!

В любом случае, радостно наблюдать невероятный подъем в индустрии в целом, в том числе, благодаря таким профессионалам, которых нам дарим Дженнифер Роос. Интересно, как у неё получается собирать таких жемчужин? А это уже тема для индивидуального интервью.