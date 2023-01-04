12Storeez показал рекламную кампанию новой зимней коллекции, которая подойдет как для мегаполиса, так и для заснеженных склонов. Автором снимков стала фотограф Маша Попова.

В капсулу вошли яркие пуховики Kama, Oka, Kamchatka и Dombay — чем севернее регион, тем теплее модель. В палитре много насыщенных цветов: голубой, сиреневый, красный, желтый и ярко-зеленый. Все модели утеплены натуральным пухом и пером и покрыты легкой пропиткой Water Repellent, отталкивающей капли воды.

В комплект к верхней одежде можно подобрать вязаные трикотажные модели из натурального кашемира и шерсти мериноса, утепленные штаны, а также аксессуары и обувь — мягкие балаклавы, шарфы, варежки и дутые ботинки.