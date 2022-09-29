12Storeez показал рекламную кампанию «Ближе: к природе и к друг другу» о моментах, проведенных вместе, о приключениях и воспоминаниях о них. Акцент в коллекции сделан на согревающих мужских и женских свитерах и пальто.

«Это то время года, когда не нужно ничего придумывать, ведь природа все сделала за нас», — считает соосновательница марки Ирина Голомаздина, поэтому в новой капсуле акцент на натуральные материалы, оттенки и формы.

В прохладную погоду хочется одного — быть ближе друг к другу. Собраться на домашний ужин, согреваться разговорами и новыми утепленными моделями из нашей коллекции. Вязаные костюмы из 100% кашемира, пиджаки и платья из итальянской ворсистой шерсти, рубашки из мягкой пушистой фланели и длинное пальто будто бы с мужского плеча.

Акцент в новой капсуле сделан на натуральные материалы, оттенки и формы. Осенью вещи ближе к телу, мягче и приятнее. Базовые свитеры и джемперы из кашемира и шерсти стали плотнее и комфортнее. Новые модели из шерсти повторяют крой бестселлеров.

Главную роль мужского и женского гардероба 12Storeez занимает двубортное пальто. Этой осенью команда предлагает попробовать дабл-дрессинг в похожих вещах. Крой мужской и женской моделей напоминает мужской пиджак: в них строгость сочетается с расслабленностью, четкость силуэта — с мягкостью ткани.