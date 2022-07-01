Российский бренд 12Storeez показал летнюю капсульную коллекцию для мужчин. Команда марки считает, что гардероб современного мужчины должен состоять из практичных вещей, поэтому модели капсулы легко интегрируются в образы для отдыха, поездок и повседневных прогулок.

Летний базовый гардероб традиционно для бренда отвечает принципам комплектности — все модели сочетаются друг с другом. Впервые в мужской линейке появилась обувь — кеды, кроссовки из мягкой кожи в шоколадном и белом цветах и комфортные летние сандалии из фактурной кожи.

Одной из ключевых моделей капсулы стали рубашки, связанные из шероховатой хлопково-льняной нити. Рибовое переплетение обеспечивает хорошее облегание, а небольшое количество искусственных волокон делает нить прочнее. Цвета — горький шоколад и сливочный.

Также в капсулу вошли модели из практичного и комфортного льна. Помимо того, что лен дышит, впитывает влагу, он отлично сохраняет температуру тела. А еще в коллекции можно найти футболку-поло с карманом, рубашку с коротким рукавом, джинсовые шорты из хлопка с лиоцеллом, льняные рубашки и зауженные книзу джинсы.