В сети «585*ЗОЛОТОЙ» создали видеоролик по эскизам детей сотрудников. На рисунках они изобразили, какой видят работу родителей.

Дети рисовали своих родителей в магазине, ломбарде, на производстве и даже в командировках между городами страны. «Работа, которая нравится» - так называется это видео. В ролике рисунки детей «оживают» и превращаются в кадры с участием мам и пап юных художников. «Мне нравится мамина работа, и маме тоже нравится, потому что она улыбается», - заметил 5-летний Ваня.

В рамках развития HR-бренда сеть «585*ЗОЛОТОЙ» проводит целый ряд онлайн- и оффлайн-мероприятий, направленных на сотрудников-родителей. На Youtube-канале сети популярна рубрика «Взгляд снизу», когда дети рассуждают на «взрослые» темы.

В сети «585*ЗОЛОТОЙ» работает более 10 000 сотрудников: это более 1000 розничных магазинов и ломбардов, управляющая компания и 4 крупных офиса в территориальных дирекциях в разных регионах России.

Компания выпустила ролик накануне своего 22-го дня рождения.