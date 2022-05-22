Российский бренд Akhmadullina представил уже четвертую капсулу Middle East, ориентированную преимущественно на клиенток Ближнего Востока, в которой продолжает работу со стилистикой modest fashion.

Площадкой для презентации мини-коллекции стало мероприятие Modest Fashion Day, проходившее в рамках XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский Мир: Kazansummit 2022».

Капсула состоит из восьми платьев летящих силуэтов из разных видов натурального шелка: тонкого шифона, шифона средней плотности, а также плотного немнущегося шифона. Принты «вдохновлены историей о сказочном путешествии через леса, наполненные чудесными растениями, и города с волшебными теремами», — рассказывают в компании. Они выполнены в манере живописи импрессионистов и дополнены элементами современной графики, стилизованной под компьютерную. Цветы, фрукты и сказочные пейзажи нарисованы вручную кисточкой, а затем оцифрованы и напечатаны на ткани.

Цветовая гамма коллекции «напоминают о теплом солнечном климате, где все оттенки становятся более насыщенными». Платья отшиты в лазурном, изумрудном, коралловом, ментоловом и лаймовом цветах.

Коллекция представлена на сайте дизайнера. Стоимость платьев варьируется от 149 до 319 тыс. рублей.