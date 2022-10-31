В коллекции, вдохновлённой сказкой «Аленький цветочек», крой русского костюма соединён с темой outwear – стилистикой верхней одежды для активного отдыха и путешествий, сообщает компания.

Коллекция включает двусторонние пальто из ткани разных фактур и укороченные куртки с объёмным «русским» рукавом со сборкой, вечерние платья, юбки, шорты, объёмные свитеры и кардиганы с фактурными паттернами, обувь и сумки. Цветовая палитра: бежевые и нюдовые оттенки, алый, фуксия, бирюзовый, насыщенный фиолетовый. Детали: стёжка в виде фирменных ромбов бренда, переходящая в растительные орнаменты, принты в виде сказочных растений, листьев, цветов, выполненные в пиксельной манере, ручная вышивка.

Ещё один характерный приём коллекции – узел: завязанные узлом туфли, из узла выходит драпировка вечерних платьев, сумки-«узелки». Дополняет образ современной Царевны стилизация головных уборов – сочетание шёлкового платка с кепкой и вышитого кокошника.

Akhmadullina Dreams – вторая линия дизайнера Алёны Ахмадуллиной в среднем ценовом сегменте, запущенная летом 2017 года.