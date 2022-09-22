Алексей Осипчук стал креативным директором бренда профессиональной косметики Davines в России. Вместе со стилистом к марке присоединилась и его команда Park.

«Впереди нас ждет много изменений, креативных решений и интересных проектов, созвучных с миссией Davines: "Быть лучшими для мира через красоту, этику и ответственность"», — говорится в заявлении марки.

Алексей Осипчук — российский стилист, основатель сети салонов Park by Osipchuk, в модной индустрии он почти 20 лет. На протяжении этого времени Алексей регулярно участвует в качестве эксперта и судьи в телепередачах и конкурсах, посвященных моде, красоте и парикмахерскому искусству. Работал на международных съемках коллекций, шоу и недель моды.

Осипчук убежден, что компания и стилист должны разделять общие ценности для полной гармонии в совместной работе. По его мнению, стилист должен быть постоянно в поиске новых направлений, трендов и вдохновения. А также очень важно понимать, что эта профессия — она о людях, она о желании помогать.