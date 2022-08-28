Ювелирная марка Avgvst представила новую коллаборацию с брендом оптики P.Y.E. Вместе они разработали солнцезащитные очки, отдающие дань уважения классикам британской электронной сцены 90-х, проекту Orbital, который находился у истоков рейва.

Форма моделей повторяет классическую овальную оправу того времени. Похожие, например, запечатлены в съемках Питера Линдберга 1993–1996 годов для Armani. Дополнить аксессуар можно специальной серебряной цепочкой для ношения на шее. В оправах установлены нейлоновые линзы, которые отличаются особой прочностью и легкостью.

Очки выпущены в пяти цветовых сочетаниях. Среди них — коралловые Wine, изумрудные Bill$, а также серо-желтые Orbital 202. Особое место занимает черепаховый ацетат — от классической коричневой версии в Orbital State с бутылочно-зелеными линзами до смелого синего в Orbital B в сочетании с темно-синими.

Очки доступны к покупке на сайтах и в магазинах Avgvst и P.Y.E. Стоимость оправы с солнцезащитными линзами — 12 900 рублей, цепочек Avgvst — от 3800 до 4800 рублей.