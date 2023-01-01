Российский бренд Avgvst, специализирующийся на лаконичных ювелирных изделиях из золота и серебра, решил, что Новый год — это время, когда изящные украшения будут уместны не только для людей, но и для елок. Он выпустил лимитированную коллекцию елочных игрушек, выдержанных в том же стиле, что и остальная его продукция.

Дизайн игрушек повторяет украшения марки — можно сделать двойной подарок: например, браслет с ракушкой и елочную ракушку.

Сделаны они из латуни, покрытой медью и лаком. Украшения представлены в форме чупа-чупса, буквы G и ракушки.

Каждую игрушку в Avgvst упаковывают в серый мешочек с логотипом. Цена — 1 380 рублей за штуку. Украшения уже доступны на официальном сайте бренда.