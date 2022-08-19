Основу всех образов новой коллекции составляет классический ассортимент, разработанный в соответствии с требованиями к школьной форме, сообщает пресс-служба Concept Group.

Капсула для девочек включает брюки-кюлоты, вязаный жилет с орнаментом «гусиные лапки», платья-футляры и стёганый костюм в стиле Шанель. Отдельно дизайнеры проработали коллекцию белых рубашек, дополнив их кружевными жабо и воротничками. В капсуле для мальчиков большинство моделей выполнены из эластичного трикотажа. Цветовая палитра: чёрно-белый монохром, благородные оттенки синего и серого.

«Традиционно к новому учебному году мы подготовили школьную форму Acoola, где вся коллекция объединена одним стилем и сочетается друг с другом. Очень важно, что в условиях нестабильной экономики расходы на подготовку к школе изменились. Но мы предприняли все меры, что остаться доступными для покупателей. И по итогам первых дней продаж мы видим большой интерес как в магазинах, так и в онлайн-каналах. Также мы очень тщательно подошли к разработке коллекции, продумав все мелочи с учётом запросов родителей и предпочтений детей. И также важно, что при необходимости в наших магазинах в течение всего учебного всегда можно докупить базовый ассортимент школьной формы», – комментирует генеральный директор Concept Group Анастасия Немаева.

Concept Group – российская fashion-компания, входящая в группу АФК «Система». Портфель Concept Group представлен брендами Acoola (детская одежда и аксессуары), Concept Club (женская одежда и аксессуары), Infinity Lingerie (женское бельё). Concept Group насчитывает более 2,7 млн клиентов, более 200 розничных магазинов и более двух тысяч сотрудников.