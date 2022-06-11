Бренд Artmat и флористическая арт-галерея Eufloria объединились для работы над ковриком для фитнеса и йоги, который получил название Fantasy. Он украшен живописными принтами с изображениями цветов и растений.

«Новый коврик для фитнеса и йоги Fantasy – это проводник в загадочный фантазийный мир, который откроет вам все секреты здорового и красивого образа жизни. Это своего рода букет необычайно красивых летних цветов, который никогда не завянет и будет приносить пользу во время фитнес-тренировок, йога-практик и растяжки. Fantasy волшебным образом работает как мотивация и вдохновение на занятия спортом и не только», — считают представители брендов.

Eufloria и Artmat уверены, что позитивная творческая энергия рождается в мелочах, делая жизнь каждого из нас прекраснее и вдохновляя на новые свершения. Коврик Fantasy – это красота в деталях, удовольствие от взгляда, прикосновения и будто бы наслаждение от аромата свежесрезанных летних полевых цветов.

Приобрести коврик для фитнеса и йоги можно в бутике Eufloria или в интернет-магазине, а также на сайте Artmat.