Российский ювелирный бренд Avgvst представил новые кольца для свадьбы — это оммаж сентиментальным кольцам XIV–XVI веков с выгравированными посланиями. Очищенные от примет времени, четыре новых формы сохранили свою историю. В Avgvst считают, что так должна выглядеть современная романтика для прагматиков.

В капсуле можно найти четыре модели — вогнутое кольцо-арку, кольцо с восемью плавными гранями, «фламандское» кольцо, будто с картины Лукаса ван Лейдена, и кольцо-мюзле, закрученное почти как проволока от шампанского. Семейство новых базовых колец устроено по принципу матрицы. Можно выбрать одну из трех новых форм в трех вариантах ширины, в белом или лимонном золоте.

В Avgvst называют свадебные кольца партнерскими и не делят их на мужские и женские. Бренд верит, что союз между людьми может быть любым, главное — чтобы он начинался с взаимного уважения. Кольца для пары могут быть совершенно разного дизайна, как знак того, что партнеры отличаются друг от друга и ценят это.

Также марка устроит свадебные церемонии в Москве и Санкт-Петербурге. В честь этого 16 июля с 12:00 до 18:00 в Avgvst на Чистых прудах и на Рубинштейна будут «женить» всех желающих под цветочной аркой. В самом же магазине можно будет выбрать партнерские и помолвочные кольца из новой коллекции.

«Нам понравилась мысль сбить пафос с идеи свадьбы и просто говорить всем: „можете поцеловать друг друга“. У магазинов на Чистопрудном и Рубинштейна будет цветочная арка, веселый ремейк главного свадебного клише, и наш обаятельный „пастор“. Если брак — просто штамп, пусть штамп будет нескучным», — Наталья Брянцева, основательница и креативный директор Avgvst.