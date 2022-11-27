Часть моделей в коллекции с рабочим названием «Новогодняя суета» посвящена символу наступающего года Кролику, а другая – зимней и праздничной тематике, сообщает компания.

В коллекцию вошли 15 пар дизайнерских носков и нескольких подарочных открыток. Модели украшают новогодние узоры, зимние пейзажи, изображения Деда Мороза, оленей, детских игрушек, имбирных пряников, веселящихся лесных зверей, сюрреалистических динозавров в свитерах, ребусы с горящими ёлками, надписи, а также высказывание Рене Магритта на тему «Вероломства образов». Цветовая палитра: красный, синий, чёрный и пряниковые цвета.

С дизайном носков перекликаются подарочные открытки с горящими ёлками, переосмысленными праздничными пожеланиями и авангардным изображением оленя.

St.Friday Socks – российский бренд дизайнерских носков и аксессуаров. Продукция производится на собственной фабрике в Санкт-Петербурге. Гребенная пряжа для носков St.Friday Socks поставляется из Италии, Эстонии, Турции и Узбекистана.