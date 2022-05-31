Французский бренд Jacquemus, созданный дизайнером Симоном Портом Жакмюсом, отказался от поставок в Россию. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на партнеров компании.

Решение об уходе с российского рынка принял лично дизайнер. Оно связано в том числе со специальной операцией России на территории Украины. По словам одного из собеседников газеты, «Симон прислал очень эмоциональное письмо».

В нем он заявил, что новых поставок в Россию не будет. Компании, по ее же собственному заверению, на законодательном уровне запретили вести дела с российскими фирмами. В связи с этим Jacquemus разрывает взаимоотношения с концепт-стором KM20. Его представители рассказали, что Федерация французской текстильной промышленности рекомендовала другим дизайнерам также не работать с российскими партнерами.

Если бренды продолжат сотрудничать с российским рынком, им грозят штрафы в 30 тысяч евро. Кроме того, Федерация французской текстильной промышленности может лишить их финансирования, пояснили в KM20.