Бренд женской одежды MAIORI показал лукбук сезона лето 2022 года, сообщается в пресс-релизе компании.

«При создании актуальных образов стилисты стремились передать аромат летнего приморского города. Контрастные цвета моделей (яркого зеленого, сочного алого, цвета фуксии, черного и белого) не спорят с ярким солнцем, а небесно-голубой, мятный цвета, разнообразные принты добавляют нежности и ласки теплого ветра», - говорится в сообщении.

Продажи изделий бренда MAIORI осуществляются в Центральной галерее дизайнеров в Санкт-Петербурге, в собственном магазине, а также в интернет-магазине бренда https://maiori.ru.

Бренд MAIORI создан в 2018 году в Санкт-Петербурге. Девиз бренда - создание современных и удобных вещей для женщин по принципу «как для себя». При создании одежды дизайнеры бренда вдохновляются уютным итальянским курортным городком Maiori на берегу Тирренского моря (Средиземноморье).