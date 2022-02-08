Chanel покажет новую круизную коллекцию 5 мая в Монако. Это очередное признание бренда в чувствах Лазурному берегу, с которым его связывает длинная история.

Как отмечает Buro 24/7, место было выбрано неслучайно. Княжество является родиной принцессы Шарлотты Казираги – внучки Грейс Келли и амбассадора модного дома, которая недавно открыла показ кутюрной коллекции.

«Это место было очень дорого Габриэль Шанель. В 1929 году она построила виллу La Pausa на холмах Рокбрюн-Кап-Мартен, курорте в нескольких километрах от Монако. Карл Лагерфельд также обожал загадочное княжество, а вилла La Vigie стала его летней резиденцией с конца 1980-х по начало 2000-ых», – отмечается в пресс-релизе бренда.

Последний раз показ Chanel в Монако проходил в 2006 году, когда бренд показал коллекцию Métiers d'art 2006/07 в здании Оперы Монте-Карло. Дом моды не сообщил, где именно состоится показ в мае этого года, сообщает Fashion Network.

Напомним, предыдущий показ круизной коллекции Chanel прошел на юго-востоке Франции, в Ле-Бо-де-Прованс. За год до этого бренду пришлось отменить шоу на острове Капри из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.