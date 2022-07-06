В шампань-баре Champagne by Champagne в «Цветном» прошла презентация лимитированной коллекции ярких дизайнерских футболок, созданных Chapurin совместно с уличным художником, коллажистом и фотографом Евгением Выгузовым специально для «Рив Гоша». Работы последнего уже покорили множество зарубежных ценителей современного искусства и красуются в отелях, на международных модных выставках и на улицах мировых столиц, а теперь прикоснуться к прекрасному ты можешь лично – стильные футболки для мужчин и женщин выполнены в фирменных цветах «Рив Гош» с нанесением самого узнаваемого художника – знака бесконечности вместо глаз.

Кроме презентации коллекции, в «Цветном» в этот вечер состоялся также public talk c участием дизайнера Игоря Чапурина, президента группы компаний «Рив Гош» Эдгара Шабанова и художника Евгения Выгузова. А приобрести одну из футболок ты можешь уже сейчас в универмаге «Цветной» в «Рив Гоше» и на сайте rivegauche.ru – позже они появятся также во флагманских магазинах сети в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Владивостоке.

Лимитированная коллекция доступна онлайн и в универмаге «Цветной», а также во флагманских магазинах сети в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Владивостоке.