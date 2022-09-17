Российский бренд Chervonsky выпустил осенне-зимнюю капсульную коллекцию, посвященную 25-летию выхода культового фильма «Брат». Капсула является официальной коллаборацией с Кинокомпанией СТВ и вдохновлена главной героиней второй части шедевра Алексея Балабанова — Дашей Мэрилин, с которой по сюжету Данила Багров познакомился в пригороде Чикаго по пути на встречу с братом.

Дроп состоит из 3 вязаных шапок в форме и цветах зеленого и черного париков Мэрилин, утепленных шапки и косынки на синтепоне, бомбера с принтом зеленых волос, шерстяного пальто, а также пальто из экокожи, созданных по мотивам костюмов фильма.

«Мы сразу поняли, что хотим делать коллекцию, посвященную именно Мерилин. Во-первых, это прекрасная возможность интегрировать наши традиционные hair-принты, во-вторых, нам нравится дерзкий и решительный характер героини, в-третьих, ее персонаж является „автором“ трех главных мемов фильма, ушедших в народ и известных каждому россиянину, включая тот самый культовый про „водочку“», — рассказывает дизайнер бренда Вероника Червонская.

Вся вещи капсульной коллекции выпущены ограниченным тиражом и доступны для покупки в шоу-руме бренда Chervonsky.