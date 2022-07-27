Российский дизайнер одежды Денис Симачев разработал концепцию нового фирменного стиля для сети магазинов Sunlight. Обновление фирменного стиля совместно с Симачевым в сети называют «новым этапом совместной работы».

Ранее в сотрудничестве с дизайнером компания запускала совместные проекты, капсульные коллекции одежды и проводила креативные фотосъемки. Новый логотип приобрёл извилистые линии, которые напоминают звенья цепи в виде буквы «S». Брендинг символизирует концептуальное единство офлайн и онлайн-направлений сети — сейчас даже иконка мобильного приложения отображается в виде эмблемы компании.

«Концептуально новый брендинг символизирует объединение офлайн и онлайн, даже иконка мобильного приложения теперь отображается в виде логотипа», — рассказали в компании. Новый дизайн призван подчеркнуть единство всех площадок сети с точки зрения восприятия бренда.

В рамках ребрендинга новое оформление получили мобильное приложении и сайт компании, его также можно будет увидеть на digital-платформах, POS-материалах, баннерах на сайте, форме продавцов-консультантов и остальных рекламных носителях.

В компании добавили, что продолжат сотрудничать и со студией «Артемия Лебедева», разработавшей один из прошлых логотипов сети в 2011 г. В этом году студия обновила дизайн сайта и мобильного приложения.