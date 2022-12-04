Керамические украшения, необычные часы по северным мотивам, бусы в виде ягод – такие идеи представили креативные югорчане во время публичной защиты проектов в сфере дизайна и моды, претендующих на грант губернатора. Событие прошло в дни Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».

На конкурс «Модный дом» поступило 183 проекта от 154 дизайнеров и модельеров Югры. Конечно, в этой сфере женщины – как рыба в воде, но было и 19 заявок от мужчин. Больше всего инициатив – 54 – поступило от жителей Ханты-Мансийска, на втором месте сургутяне, а творцы из Нижневартовска – на третьем.

На форуме 20 финалистов выступили перед экспертами. Например, Гюлар Шахвердиева хочет реализовать проект в номинации «Интерьерный декор».

– «Черное золото» – это проект о картинах, часах, зеркалах. То есть про те интерьерные предметы, без которых мы не представляем наши квартиры и дома. Тематика картин связана с традиционной культурой ханты и манси. И, конечно, любому художнику для того, чтобы продолжить свое творчество, нужно финансирование, потому что те материалы, которые я использую для своих изделий, дорогостоящие, – рассказала о своей идее Гюлар Шахвердиева.

Культурой коренных малочисленных народов Севера вдохновилась и другая участница грантового конкурса – художник-керамист из Ханты-Мансийска Инесса Скрябина. Она изготавливает нагрудные украшения, стилизованные под национальные украшения женщин ханты и манси.

– Как правило, украшения коренных народов Севера мы видим только в сочетании с традиционной одеждой, на национальных праздниках, а хочется увидеть вариации и в каждодневных современных образах. Это поможет в популяризации культуры Югры в других регионах и странах, – считает Инесса.

Екатерина Тайлакова из Сургута представила креативное пространство Made in Ugra – это первый маркетплейс, где мастера смогут не только выставить свои творческие продукты, но и заработать деньги с их продажи.

Ознакомилась с творчеством югорских модельеров и дизайнеров и директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова.

– Мне было очень приятно познакомиться с проектами и участниками конкурса вживую, но особенно меня порадовали молодые дизайнеры и модельеры, которые живут на отдаленных, труднодоступных территориях, но занимаются модой, горят идеей сохранения своих культурных кодов – ханты, манси, ненцев. Это залог того, что культура коренных народов и сам народ множится, – поделилась впечатлениями от увиденных проектов Елена Шумакова.

Уникальность этнического кода в грантовых проектах отметил еще один эксперт грантового конкурса, президент ассоциации участников индустрии моды «Модная сеть» Антон Алфер:

– Я увидел много проектов, связанных с национальной идентичностью. Это очень круто, потому что мы как раз сейчас делаем один из самых крупных федеральных проектов – «Культурный код РФ», где собираем уникальные культурные коды. Когда я смотрел презентации проектов, то думал «О, круто! Вот этого человека я хочу пригласить в проект». Мы имеем колоссальный потенциал, который во многом идет из регионов. У нас большая многонациональная и очень колоритная страна.

Он подчеркнул, что авторам не стоит расстраиваться в случае неудачи.

– Я увидел, что есть команды, которым нужно набраться опыта. Но они уже реализуют свою идею, более того, она приобретает правильный формат. Я думаю, что второй, третий сезоны будут на более высоком уровне. Участвуя в конкурсе, авторы проектов оттачивают навыки. Так было и у меня. Мы свой проект два с половиной года подавали на президентские гранты, и каждый раз баллы были все выше. А на сегодняшний день это один из крупнейших федеральных проектов.

Все 20 проектов финалистов конкурса на соискание грантов губернатора Югры в сфере моды и дизайна получили экспертную оценку. Эта информация будет направлена на рассмотрение членам координационного совета. Результаты публичной защиты и итоговый список победителей опубликуют на официальном сайте конкурса грантгубернатора.рф.