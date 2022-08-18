Дом моделей на Кузнецком Мосту признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Особый статус получило здание мехового магазина и фабрики Торгового дома А. М. Михайлова, также известное в советское время как Общесоюзный дом моделей одежды.

«Здание мехового магазина и фабрики Торгового дома Михайлова, возведенное в начале XX века, включено в единый реестр объектов культурного наследия. Оно сохранило свой исторический облик и является очень важным для столицы. Среди прочего эксперты отметили ценность таких декоративных элементов, как маскароны, пилястры, руст, мозаика из золотой смальты, надписи на немецком языке, лепные и кессонированные потолки. Теперь памятник находится под охраной государства», — прокомментировал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Здание, расположенное по адресу: улица Кузнецкий Мост, дом 14, было построено знаменитым русским архитектором мастером архитектурного стиля модерн Адольфом Эрихсоном.

Специалисты так описывают объект культурного наследия: «Стоявший на этом месте прежде старый усадебный дом разобрали, но некоторые его части, как предполагают специалисты, могли использоваться в новом здании. Четырехэтажная постройка с дополнительным чердачным этажом фактически заняла всю ширину участка. Нижний этаж отделали полированным темно-красным гранитом с колоннами. Второй и третий этажи оформили лепниной в стиле модерн. Открытые балконы украсили изящные кованые решетки, выполненные в характерном для модерна орнаменте. Во внутренний двор вела проездная арка. Здание предназначалось для торговых целей.

Уличный фасад корпуса интересен как своеобразный вариант переработки в стиле модерна принципов классической архитектуры. Видимо, создавая представительное торговое сооружение для богатого заказчика, архитектор ориентировался не только на современные ему вкусы, но и на окружающие здания, прежде всего на пятиэтажный пассаж Попова — Джамгаровых (улица Кузнецкий Мост, дом 12/3), построенный Александром Резановым в духе итальянского Ренессанса.

Композиция разработанного Эрихсоном фасада отличается симметричностью и четкой структурой. Характерно также отсутствие богатого декора и причудливых линий, свойственных постройкам того времени.

Первый этаж отделан натуральным камнем темных оттенков. Остальная часть фасада оштукатурена. На втором и третьем этажах — широкие оконные проемы, которые объединены пилястрами и рустованными лопатками ризалитов, лепные украшения аккуратно включены в облик фасада. Четвертый этаж отделен карнизом. Его оформление менее декоративно: увеличено число оконных проемов, разделенных колоннами терракотового цвета, мельче рисунок решеток балкона и лепнины.

Детали оформления фасада — кованые решетки балконов и дверей, лепные украшения (над окнами второго и третьего этажей лепнина помещена на фоне мозаики из золотой смальты) — исполнены в стиле модерна и являются яркими образцами декора этого направления. Особым украшением здания служит прекрасно прорисованная решетка проездной арки. На фотографии 1933 года видно, что первоначально на фасаде, на втором этаже, были размещены надписи на немецком языке: A.M. Michalov (фамилия владельца) и Pelzwaren («Меховые изделия»). Возможно, аналогичные надписи на русском языке находились над проемами первого этажа.

Планировка соответствовала назначению здания. На каждом из основных четырех этажей находилось по одному просторному торговому залу, свет в которые поступал через широкие окна фасадов, выходивших во двор и на улицу. Внутренние капитальные стены отсутствовали, легкие перегородки также не были предусмотрены проектом.

Помещения перекрывались широкими коробовыми сводами, проходящими вдоль стен. Опорой им служили балки, поддерживаемые круглыми столбами, расставленными по центральной продольной оси здания. Этажи связывала сохранившаяся парадная лестница.

При переоборудовании здания для Дома моделей интерьеры главного корпуса подверглись реконструкции.

В 2004–2005 годах здание приспособили под магазин, были отреставрированы помещения подвала с раскрытием сводов и колонн. Первый этаж, на котором располагался торговый зал, сохранил первоначальное декоративное убранство — лепной декор кессонированного потолка и капителей пилястр и колонн. На втором и третьем этажах сохранились первоначальные своды, обработанные тянутыми профилями с порезкой.

Статус объекта культурного наследия обеспечивает зданию государственную охрану: его нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом».