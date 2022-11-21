«Эконика» представляет новую коллаборацию. После выпуска капсулы с «Яндекс Маркетом» в прошлом месяце марка обуви и аксессуаров объединила усилия с брендом Krygina Cosmetics для новогодней мини-коллекции.

В праздничном сезоне дизайнеры «Эконики» переосмыслили культовые модели и ввели новые трендовые силуэты, «прославляющие женственность и любовь к жизни». В капсулу Ekonika x Krygina Cosmetics вошли вечерние модели обуви и аксессуаров (лаковые ботфорты, ботильоны, лодочки, босоножки и сумки), а также бьюти-наборы Krygina Cosmetics (косметички с флагманскими продуктами косметического бренда), упакованные с сумки-торбы.

«В двух наборах от Krygina cosmetics представлены сеты для того, чтобы создать наши фирменные губы с блёстками. Наборы в двух вариациях: для тех, кому хочется поярче, и для любителей тёмных тонов», – комментирует Елена Крыгина.

Дополняют новогоднюю коллекцию аксессуары актуальных силуэтов – сумки на короткой ручке и микро-сумки для самого необходимого.

Новогодняя коллекция Ekonika и тематическая новогодняя капсула Ekonika х Krygina cosmetics доступны во флагманских магазинах бренда и интернет-магазине ekonika.ru.