С 25 августа по 29 сентября 2022 г. в Санкт-Петербурге уже во второй раз проходит масштабная международная выставка fashion-иллюстрации FSHN’ART. В этом году площадкой выставки стало арт-пространство отеля HILTON ExpoForum, наполненное воздухом и светом. В экспозиции представлены несколько десятков эффектных графических работ в модной стилистике fashion illustration ярких российских представителей жанра из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, а также известных fashion-иллюстраторов из Великобритании и США.

В этом году выставка обрела четкую концепцию, которую организаторы амбициозно назвали «Красной книгой моды». Что же имеется в виду? Быстротечная мода заставляет нас двигаться не оглядываясь, потреблять, получать все новое и новое, оставляя в прошлом и забывая настоящие шедевры. Но если сама мода – это мимолетность, то fashion-иллюстрация – это сохранение и оберегание того, что мода создала. Ровно как Красная Книга оберегает редкие виды животных, наша Красная Книга Моды призвана охранять ускользающие образы с подиумов и уличных выходов. Каждая работа на выставке – это страница нашей – fashion – Красной книги.

Помимо непосредственно арт части, организаторы экспозиции сделали площадку выставки эмоциональным местом встречи и общения fashion-иллюстраторов, а также решили организовать практический ворк-шоп с моделью.

На сегодняшний день выставка FSHN’ART является единственной в России ежегодной выставкой fashion-иллюстрации столь высокого уровня, что неоднократно было отмечено авторитетными участниками арт-сообщества.

Вера Шургая-Верейская, куратор выставки, искусствовед, член Международной Ассоциации искусствоведов и критиков: "Fashion-иллюстрация – искусство, которое создают молодые, талантливые и по-настоящему виртуозные художники с прекрасным чувством вкуса. Капризы изменчивой моды их не пугают, а дают новые творческие импульсы для воплощения стильных художественных идей. Искусство fashion-иллюстрации родилось в далеком прошлом, когда легче было отрисовать заказчику модель на бумаге, чем тратить усилия портного и дорогую ткань на пошив образца. Однако оригинальный рисунок не пропадал, а продолжал свою жизнь в рекламных коллекциях и на страницах модных европейских журналов».

Наталия Нагибина, fashion-иллюстратор, идейный вдохновитель выставки: «Fashion-иллюстрация сегодня переживает очевидный бум популярности: мы можем увидеть её на страницах - и на обложках! - модных журналов, в рекламе, в соцсетях, на упаковке косметики и парфюмерии. Я вижу неподдельный интерес к этому направлению и среди людей, далёких от мира моды - иллюстрации в стиле fashion нравятся очень многим. Именно поэтому мы уже во второй раз собираем единомышленников со всего мира, чтобы в Санкт-Петербурге прошла выставка FSHN'ART».