H&M начала ввозить новую коллекцию в свои российские магазины из Казахстана — для этого на складах ритейлер увеличил количество сотрудников, так как штатный персонал не справляется с объемами поставок, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

В Российском совете торговых центров подтвердили эту информацию, в самой компании отказались от комментариев.

Опрошенные изданием эксперты расценивают такой шаг как желание компании остаться в России. Компания не будет сразу закрывать все магазины: в первую очередь работу прекратят менее эффективные точки, а флагманские останутся открыты как можно дольше, прогнозируют эксперты.

Помимо Казахстана возможны поставки из Белоруссии, Армении и других приграничных стран, рассказали в ГК «Портновская мануфактура Shishkin». При этом аналитики ожидают, что завезенные через третьи страны вещи H&M могут вырасти в цене на 30%.

Ранее СМИ со ссылкой на разосланное сотрудникам письмо сообщили, что магазины H&M закроются в России 30 ноября. В пресс-службе ритейлера заявили, что российские магазины компании продолжат работать до тех пор, пока не будут распроданы все товарные запасы. Официальной даты закрытия пока нет.

Продажи в магазинах H&M в России прекратились с начала марта. К середине июля компания приняла решение уйти с российского рынка из-за невозможности продолжать вести бизнес в России на фоне ситуации в Украине. 18 июля H&M объявила о полном уходе из России.