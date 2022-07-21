На финальной распродаже сети магазинов H&M перед уходом с российского рынка товары будут продаваться по полной цене. Информация появилась на официальном сайте компании.

Большинство магазинов H&M и H&M Home откроются в течение августа. Они будут работать до тех пор, пока большая часть товарных запасов не будет распродана. Онлайн-магазин работу не возобновит.

В H&M также отмечают, что прием текстильных изделий на переработку в магазинах сети остановлен. Холдинг H&M Group, который владеет COS, & Other Stories и другими брендами, сообщил о решении покинуть российский рынок 18 июля.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании затем сообщило, что H&M Group начнет открывать офлайн-магазины в России 1 августа — в новом сообщении шведского холдинга эта информация не указана.