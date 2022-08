18 августа 2022 года в интернет-магазине shoppinglive.ru стартовали продажи новой осенней коллекции одежды, обуви и аксессуаров, включающей разные стилевые направления с учётом актуальных модных тенденций, сообщает компания.

Новые модели одежды представили бренды Atelier Paulette, Time to dress, Nominee, Harmonia sensuum, Pill, Mitika Luna, Passegiata, Friend of Audrey, Vicolo, Calin Do, Rino & Pelle, Frida, Barbara Lebek, обувь – Donna D’oro, Ara, Marino Fabiani, Ovye, Suave и DfcRelax, аксессуары – Valentino Orlandi и Beneditas.

«Грядущая осень обещает быть яркой. В моду возвращаются кожаные тотал-луки, анималистичные принты, экомех, вельвет, кружево, отделка бахромой, спорт-шик и «преппи», – делится Мария Островская, CEO интерактивного универмага Shopping Live. – Составляя коллекцию, мы изучили современные тренды, проанализировали спрос, уделив внимание предпочтениям россиянок. Осенняя коллекция вдохновлена идеей сделать русскую женщину уникальной и красивой вне зависимости от возраста и типа фигуры».

В осенней подборке представлены брюки из вельвета, жаккардовые юбки, твидовые костюмы, косухи, верхняя одежда. Детали: разнообразные принты – цветочные, в японском стиле, тай-дай; декоративная отделка – кружево, бахрома, перья. В обувную коллекцию вошли классические модели, модели объёмной формы, декорированные мехом, различной лаконичной фурнитурой, технологичные модели в стиле кэжуал. Платформы, яркие цвета, массивные подошвы – тренды обувной моды предстоящей осени. Линия аксессуаров включает объёмные сумки формата XXL, а также дутые и стёганые модели.