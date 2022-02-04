Ким Кардашьян представила новую капсульную коллекцию своего бренда Skims. Она приурочена ко Дню святого Валентина и выпущена ограниченным тиражом, пишет Insider UA.

В капсуле есть бра и кроп-топы, атласные шорты, домашние брюки и обтягивающие платья, боди, водолазки, пижамы и комплекты белья. Почти все изделия доступны в обширной цветовой палитре, включая неоново-розовый, малиновый, кофейный, молочный и классический черный.

Как и предыдущие коллекции Skims, капсула ко Дню святого Валентина доступна в широкой размерной сетке – от XXS до 4XL.

Коллекция уже появилась на официальном сайте бренда. Цена на вещи из капсулы варьируется от $18 до $120, отмечает L’Officiel.

Напомним, что недавно стоимость бренда Ким Кардашьян увеличилась в два раза – до $3,2 млрд долларов. Интерес инвесторов к Skims понятен: каждый новый дроп бренда, рекламным лицом которого становится сама Ким, распродается за считаные часы.