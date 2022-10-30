В Петербурге состоялся XXVIII Международный фестиваль моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла».

Обладателем Гран-при конкурса стал белорусский восемнадцатилетний молодой дизайнер Павел Козин из г. Барановичи, Беларусь.

Северная столица в очередной раз стала точкой притяжения талантливых дизайнеров со всей России, а также из Киргизии и Беларуси. В течение недели в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна члены жюри оценивали более 100 коллекций финалистов, допущенных к очному этапу фестиваля.

Алексей Демидов, ректор СПбГУПТД, президент фестиваля отметил: 28 лет в стенах нашего вуза международное жюри «Адмиралтейской иглы» оценивает коллекции лучших из лучших молодых дизайнеров. Я всегда с интересом наблюдаю, как вчерашние абитуриенты становятся профессионалами своего дела, а многие — создают успешные бренды, становятся востребованными дизайнерами. В их числе Ольга Малярова, которой мы, по-настоящему, гордимся и уже который год способствуем её продвижению!

— «Благодаря коллаборации и сотрудничеству с платформой КОНКУРС.РФ, вся работа с участниками международного фестиваля моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская Игла», прошла на очень высоком профессиональном уровне. Данная уникальная площадка даёт шанс на продвижение и профессиональный рост огромному числу молодых дизайнеров и возможность взаимодействия профессионального сообщества Индустрии моды», — рассказала Любовь Джикия (Санкт-Петербург, Россия), художественный руководитель фестиваля «Адмиралтейская игла», профессор СПбГУПТД.

— «Хочу выразить свою самую высокую оценку платформе FASHION-ID и сервису КОНКУРС.РФ для организации просмотра и голосования многочисленных работ участников конкурса «Адмиралтейская игла»: просто, эффективно и быстро! В качестве члена жюри я принимала участие во многих современных конкурсах, в Италии и за ее пределами, такого блестящего конкурсного решения мне не встречалось. Спасибо и комплименты за прекрасную работу!», — поделилась Люба Попова (Милан, Италия), известный европейский историк моды, художник по костюму, модельер, журналист моды, профессор истории и теории моды NABA (Новая Академия Изящных Искусств).

Как отметила Татьяна Иванова (Москва, Росси)я, эксперт в области моды и Fashion индустрии, ведущий стилист и дизайнер компании Eleganzza, «Одна из важнейших задач фестиваля «Адмиралтейская игла» — поддержать талантливых молодых людей, которые нестандартно мыслят, находят новые решения и при этом сохраняют индивидуальность. Мода — всплеск праздничности в серые будни!» В этом году, впервые, конкурс проводится при поддержке Ассоциации «Модная сеть», платформы FASHION-ID и КОНКУРС.РФ, где каждый участник в открытом формате смог отследить статус своей заявки и поделиться опытом участия в проекте.

Антон Алфер (Москва, Россия), руководитель платформы FASHION-ID и проекта КОНКУРС.РФ, на пресс-конференции рассказал о важности применения самых современных информационных и цифровых технологий для создания, реализации и развития модных дизайн-проектов и авторских брендов в области лёгкой промышленности и дизайна в России. C 2021 года при помощи платформы поддержаны и реализованы множество конкурсных проектов, в которых зарегистрировались более 10000 человек, подали заявки более 5000 участников, среди которых дизайнеры, иллюстраторы, стилисты, фотографы и другие специалисты индустрии моды. Среди реализованных на платформе проектов PROfashion masters, Global Nomads Fashion Awards, “ЛИДЕРЫ МОДЫ”/ FASHION LEADERS и другие.