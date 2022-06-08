Как стало известно на Неделе ритейла в Москве, запущенный корпорацией Samsung бренд модной одежды 8 Seconds может появиться в России уже в следующем году, сообщает «Новый проспект».

«Сегодня мы обсуждаем с российским партнером выход этого бренда», — рассказала Наталья Кермедчиева, партнер CRE Retail Group на VIII Международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».

Она пояснила, что речь идет об осенней коллекции 8 Seconds. Партнера компании на российском рынке Наталья Кермедчиева не назвала.

Азиатские магазины и бренды предпочитают выходить на новые рынки только с партнером, и его наличие — ключевое условие выхода.

8 Seconds был создан группой Samsung в 2012 году, по популярности он сопоставим с Uniqlo. В Корее 8 Seconds считается одним из наиболее модных и популярных брендов. В России одежду этой марки можно купить пока только через маркетплейс.