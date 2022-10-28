Онлайн-платформа Lamoda объединилась с брендом верхней одежды «Снежная королева» для создания экологичной капсулы из технологичных переработанных материалов, сообщает компания.

В лимитированную коллекцию вошли 16 моделей верхней одежды: прямые пальто-коконы, оверсайз-пуховики и куртки-трансформеры ярких цветов. Все модели созданы из полиэфирного recycle-волокна. На внешнюю ткань, подклад и утеплитель использовано восемь тонн переработанного пластика. Материалы сертифицированы международным стандартом Global Recycled Standart (GRS), от технологических компаний Haili и Unifi, специалистов в области переработки и производства тканей из полиэфирного recycle-волокна.

«Интерес к теме осознанного потребления растёт как среди наших клиентов, так и в повестке известных модных брендов. Мы очень рады этому и дальше будем поддерживать наших брендов-партнёров в проектах, которые помогают развитию ответственного шопинга вместе с Lamoda planet. Особенно, когда мы не только создаём для клиентов тепло, комфорт, подходящий под настроение образ, но и даём вторую жизнь восьми тоннам пластика, – комментирует Оксана Костив, руководитель группы по корпоративной и социальной ответственности Lamoda.

Коллекция представлена эксклюзивно на специальной странице на сайте Lamoda – www.lamoda.ru/lp/snowqueen, на сайте бренда «Снежная королева» – snowqueen.ru.