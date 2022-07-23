Lamoda, ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, объявила о партнерстве с благотворительным фондом «Лепта» и его смарт-сервисом Tolkovo в Москве и Санкт-Петербурге.

Дать вторую жизнь бывшим в употреблении вещам можно в 400 постаматах PickPoint. С помощью смарт-сервиса пользователи будут получать баллы за сданную одежду, которые можно обменять на сертификаты в Lamoda.

Собранные вещи проходят сортировку, после которой попадают либо в благотворительные секонд-хенды, либо в качестве вещевой помощи нуждающимся и людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, либо направляются в переработку. Часть прибыли от проекта перечисляется на реабилитацию детей с неврологическими заболеваниями и восстановление объектов культурного наследия.

Первые пользователи, воспользовавшиеся сервисом, уже обменяли полученные баллы на подарочные сертификаты Lamoda на сумму более чем 150 000 руб.

Для Lamoda это не первый партнерский проект, который помогает пользователям сервиса продлить жизнь любимых вещей. С 2019 года компания сотрудничает с фондом Второе дыхание. С помощью специальных контейнеров, установленных в пунктах выдачи заказов в Москве и Уфе, а также в офисе компании, фотостудии и на складе, клиенты и сотрудники могут давать вторую жизнь вещам, которые больше не носят.

В 2021 году онлайн-ритейлер собрал 63,7 тонны одежды. Более 130 тысяч товаров были переданы на благотворительность и распределены среди 30 социально-ориентированных организаций. В 2022 году сбор продолжается — с января по июнь вторую жизнь получили 30,5 тонн вещей. Аналогичные инициативы Lamoda развивает в Казахстане и Беларуси.

«Мы стараемся создавать и поддерживать простые и понятные сервисы и социальные проекты, участвуя в которых наши пользователи и сотрудники могут делать мир лучше. С 2020 года все наши клиенты могут поддерживать любимые фонды, покупая их мерч на Lamoda в разделе “Хочу помочь” в нашем проекте Lamoda planet. Мы рады, что теперь не только москвичи и уфимцы, но и жители Петербурга могут дать вторую жизнь вещам, которые больше не носят. Помимо того, что это весомый вклад в экологию, это еще и реальная помощь людям, которым нужна одежда», — комментирует Оксана Костив, руководитель группы по корпоративной и социальной ответственности Lamoda.