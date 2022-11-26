Переработчик текстиля по системе замкнутого цикла «Лаут Ресайклинг» совместно с лидерами проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» разработали программу по сбору ненужных вещей, сообщает компания.

Модные ребоксы, в которых можно оставить одежду и текстиль, одеяла, шторы и другие вещи, уже установлены в Москве и Московской области, а также в Калуге. Цель программы – сделать привычным сбор ненужных вещей, возвращая текстиль в экономику. Это поможет уменьшить загрузку полигонов, утилизирующих отходы, а наши жилища избавит от ненужного хлама.

«Перерабатывая ненужные вещи в новую ткань, мы оставляем территорию России чистой для наших детей!» – отмечают авторы программы.

В рамках проекта планируются также конкурсы апсайклинга, проведение экомаркетов, экоуроки в колледжах и вузах Москвы.

Адреса ребоксов, куда можно принести ненужную одежду: https://laut-recycling.ru/rebox.