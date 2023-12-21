Новая коллекция бренда fashion-белья Le Journal Intime создана в партнёрстве с бельевой маркой Love & Swans, известной своими концептуальными вышивками, сообщает компания.

Лимитированная капсула включает пять моделей – боди Venus, топы Cat's Cradle и Nebula, трусики Lux Femina и Astrolabe. Изделия глубокого чёрного цвета украшены узорами, в которых соединились темы космоса, магии и женской энергии.

Капсульная коллекция Love & Swans представлена на lejournalintime.com.

Love & Swans («Любовь и лебеди») – бренд, основанный в 2019 году экс-аудитором Марией Лебедевой и её мужем Иваном. Бренд специализируется на вышивке, рассказывающей легенды, истории, сказки из разных культур.

Le Journal Intime – российский бренд технологичного белья, основанный сёстрами Натальей Войнич и Татьяной Валентович в 2015 году. Компания имеет собственное производство в Москве. Бельё Le Journal Intime выполнено из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 65%. Естественный комфорт достигается за счёт широких эластичных бретелей и технологии плоских швов, позаимствованной из медицинского белья.