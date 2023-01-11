Капсула Sublime Decadence (франц. – «возвышенный упадок») вдохновлена эстетикой декаданса начала XX века: его стремлением к символизму, индивидуализмом и преклонением перед искусством, сообщает компания.

В коллекцию вошли бралетты, боди и трусы с высокой линией талии, дополненные вставками из французского эластичного кружева из региона Cale. Коллекция выдержана в глубоком чёрном цвете и включает один белый комплект.

Капсульная коллекция Sublime Decadence доступна в онлайн- и офлайн-магазинах бренда Le Journal Intime.

Le Journal Intime – российский бренд технологичного fashion-белья, основанный в 2015 году. Компания имеет собственное производство в Москве. Бельё Le Journal Intime выполнено из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 65%