Бренд модной одежды и аксессуаров Limé запускает линию нижнего белья. Линия создана с учетом актуальных трендов – без косточек и формованных чашек.

Новинки выполнены из гипоаллергенных материалов, подходящих для чувствительной кожи, и представлены в четырех категориях: бесшовное белье, базовое из мягкой микрофибры, цельновязаное из переработанного полиамида и модели из технологичной, ультратонкой сетки.

Бесшовное белье из эластичной микрофибры обладает легким утягивающим эффектом и будет незаметно под облегающей одеждой. Базовые модели из матовой дышащей микрофибры комфортно прилегают к телу за счет анатомического кроя. Также в линейке присутствует белье из переработанного полиамида. Благодаря бесшовной технологии плетения оно хорошо садится на фигуру и обеспечивает свободу движения. Ультрамягкая дышащая сетка хорошо держит форму и практически не ощущается на теле.

В коллекцию вошли топы-бралетты на широких и тонких бретелях, бюстгальтеры с треугольной мягкой чашкой, брифы и бразилиано с высокой и классической посадкой, а также стринги. Цветовая гамма линии — нейтральная: белый, черный, светло-голубой и бежево-коричневые оттенки. Размерная сетка — от XS до L. Новая линейка нижнего белья уже представлена в ТРЦ «Саларис», «Авиапарк», «Афимолл», «Метрополис» в Москве и в полном объеме доступна онлайн.